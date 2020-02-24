AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Aksaray'da SGK teşvik süresinin 1 yıl daha uzatıldığı müjdesini verdi.



Aksaray'ında içerisinde bulunduğu 51 il ve 2 ilçede ilave 6 puanlık SGK teşvik süresinin 1 yıl daha uzatıldığını belirten İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, kararın Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı. İl Başkanı Altınsoy, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, işverenlerimizin işçilerimiz adına ödeyecekleri SGK primlerinden 5 puanlık indirime ilave olarak 6 puan daha indirim uygulamasını bir yıl daha uzatıldı. AK Parti hükümetleri olarak işi, işçiyi ve istihdamı korumaya ve desteklemeye devam ediyoruz. Bu ilave teşvikten sosyoekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan il ve ilçelerde üretim ve istihdamı artırmak için özel sektörde işçi çalıştıran işverenler yararlanabilecek. Yatırımcılarımıza ve işletmecilerimize hayırlı olsun" dedi. - AKSARAY