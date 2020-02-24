İl Başkanı Altınsoy: "SGK teşvik süresi 1 yıl daha uzatıldı" - Son Dakika
Son Dakika Politika İl Başkanı Altınsoy: 'SGK teşvik süresi 1 yıl daha uzatıldı' - Son Dakika

İl Başkanı Altınsoy: "SGK teşvik süresi 1 yıl daha uzatıldı"

6 saat önce

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Aksaray'da SGK teşvik süresinin 1 yıl daha uzatıldığı müjdesini verdi.

İl Başkanı Altınsoy:

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Aksaray'da SGK teşvik süresinin 1 yıl daha uzatıldığı müjdesini verdi.


Aksaray'ında içerisinde bulunduğu 51 il ve 2 ilçede ilave 6 puanlık SGK teşvik süresinin 1 yıl daha uzatıldığını belirten İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, kararın Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini açıkladı. İl Başkanı Altınsoy, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, işverenlerimizin işçilerimiz adına ödeyecekleri SGK primlerinden 5 puanlık indirime ilave olarak 6 puan daha indirim uygulamasını bir yıl daha uzatıldı. AK Parti hükümetleri olarak işi, işçiyi ve istihdamı korumaya ve desteklemeye devam ediyoruz. Bu ilave teşvikten sosyoekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan il ve ilçelerde üretim ve istihdamı artırmak için özel sektörde işçi çalıştıran işverenler yararlanabilecek. Yatırımcılarımıza ve işletmecilerimize hayırlı olsun" dedi. - AKSARAY

Sosyal Güvenlik Kurumu, Recep Tayyip Erdoğan, Hüseyin Altınsoy, Aksaray, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, iç çamaşırsız pozlarıyla Instagram'ı salladı
Rusya, müttefiki Esed rejimine büyük kalibreli toplar gönderdi Atakan Kayalar, gelecekte ailesine dava açabilir

Son Dakika Haberleri
19:40 Setlere yeniden dönen Arda hatalarından pişman oldu: Artık eskisi gibi olacağım
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı
16:41 Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı
16:41 Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 19:44:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İl Başkanı Altınsoy: "SGK teşvik süresi 1 yıl daha uzatıldı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]