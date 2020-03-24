İl Başkanı Altınsoy, vatandaşları 14 kurala uyamaya davet etti - Son Dakika
Son Dakika Politika İl Başkanı Altınsoy, vatandaşları 14 kurala uyamaya davet etti - Son Dakika

İl Başkanı Altınsoy, vatandaşları 14 kurala uyamaya davet etti

6 saat önce

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İl Başkanı Altınsoy, vatandaşları 14 kurala uyamaya davet etti, System.String[]

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Koronavirüs riskine karşı uyulması gereken 14 kurala değinen İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, "Ülkemiz zorlu bir süreçten geçiyor ancak vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara riayet ederse ve hayatlarını bu şekilde sürdürürlerse bu salgın ülkemizde diğer ülkelere nazaran daha hafif atlatılacaktır" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında alınan kararlar doğrultusunda belirlenen tedbirler paketi kapsamında bir dizi karar alındığını ifade eden Başkan Altınsoy, "Vatandaşlarımız daima tedbirli ve temkinli olmalılar. Devletimizin ve hükumetimizin aldığı kararlara uyulduğu takdirde bu süreçten en az zararla çıkacağımıza inanıyorum. Virüsten korunmanın temel yolu hijyen kurallarına uymaktan geçiyor" diye konuştu.

Eğitim ve öğretime önlem amaçlı ara verildiğini hatırlatan Altınsoy, "Bunun bir tatil olmadığını önemle belirtmek istiyorum. Kıymetli vatandaşlarımız, çocuklarınızı bu süreçte virüsün yaygın olarak bulunduğu kalabalık mekanlardan uzak tutmalıyız. Unutmayınız ki bu sadece önlem amacıyla verilen bir ara. Lütfen bu süreci evinizde sağlıklı beslenerek geçirelim. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayın" uyarısında bulundu.

Yurt dışından Türkiye'ye dönen vatandaşlardan belirlenen sürece uygun davranmalarını ve 14 gün boyunca evlerinde bekleyerek koronavirüsün herhangi bir belirtisini fark ettiklerinde derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini kaydeden Altınsoy, "Kendisinde virüsün belirtileri olan, yüksek ateş, şiddetli öksürük, nefes darlığı gibi belirtilere rastlayan vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığımız tarafından koronavirüs risk tarama ve danışma hattı olarak belirlenen 'Alo 184'ü hiç vakit kaybetmeden aramalıdır" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ek genelge ile "Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri" olarak faaliyet gösteren merkezlerin faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulduğunu, başta cuma namazı olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılmaya ara verildiğini belirten Altınsoy, vatandaşlardan kurallara uymalarını ve sağduyulu davranmalarını istedi. İl Başkanı Hüseyin Altınsoy son olarak, böylesine önemli bir süreçte vatandaşlardan; sosyal medyada paylaşılan, bilgi kirliliğine sebep olan ve gerçek olmayan belge ve haberlere itibar etmemelerini, resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları ve uyarıları dikkate almalarını ve haber kaynakları konusunda dikkatli olmalarını istedi. - AKSARAY

Hüseyin Altınsoy, Koronavirüs, Aksaray, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:44 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İhsan Amca'yı korkutarak video çeken gence verilen ceza belli oldu
Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı Fransa'da koronavirüs nedeniyle 4 Türk daha hayatını kaybetti Arda Turan: Fatih Terim dimdik ayakta
Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı         
11:22
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti         
09:26
Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim'den yeni mesaj: Haber alamamak berbat         
09:24
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi         
09:23
Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı         
09:17
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi         
09:16
Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı         
09:00
Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu         
08:54
Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak Fatih Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası, derbideki 850 kişi karantinaya alınacak         
08:48
Bakanlık, gece yarısı genelge gönderdi! Bakkal Amca'nın çalışma saatleri sınırlandırıldı Bakanlık, gece yarısı genelge gönderdi! Bakkal Amca'nın çalışma saatleri sınırlandırıldı         
07:35
Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir         
00:21
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın         
00:15
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi         
00:02
Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek         
23:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 19:23:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İl Başkanı Altınsoy, vatandaşları 14 kurala uyamaya davet etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]