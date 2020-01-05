İl Başkanı Dağdelen, vatandaşların yüzünü güldürdü - Son Dakika
Son Dakika Politika İl Başkanı Dağdelen, vatandaşların yüzünü güldürdü - Son Dakika

İl Başkanı Dağdelen, vatandaşların yüzünü güldürdü

7 saat önce

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, parti binasına gelen bir grup köylü vatandaşın istek ve taleplerini dinledi.

İl Başkanı Dağdelen, vatandaşların yüzünü güldürdü, System.String[]

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, parti binasına gelen bir grup köylü vatandaşın istek ve taleplerini dinledi.


Kırıkkale'nin Karaahmetli köyünde yaşayan bir grup vatandaş, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen ile bir araya geldi. Burada yapılan toplantıda köyün su, yol, temizlik gibi altyapı ihtiyaçlarını dinleyen Başkan Dağdelen, vatandaşların istek ve taleplerinin çözüme kavuşması için ilgili kurumlarla iletişime geçti.


Karaahmetli'nin hem turizm hem de kültür değerleri açısından Kırıkkale'nin göz bebeği olduğunu ifade eden Dağdelen, "Hemşehrilerimizin beldemizin kalkınması ve güzelleşmesi yönünde gösterdiği gayreti yakından takip ediyoruz. Hemşehrilerimizin talepleri başımızın üzerinde, elimizden gelen ne varsa yapacağız. Vatandaşlarımızın tüm taleplerini dikkatle dinleyip, gerekli girişimlerde bulunduk" dedi.


Toplantı sonunda köyde yaşayan yaşlı ve ihtiyaç sahibi insanlar hakkında bilgi alan Dağdelen, AK Parti olarak gerekli yardımların sağlanması için adımların atılacağını söyledi. - KIRIKKALE

Karaahmetli, Kırıkkale, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:29 Kaynak: İHA
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