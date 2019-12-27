İl Başkanı Karabıyık, AK Parti Marmara Bölgesi İl Başkanları Bölge Toplantısına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam İl Başkanı Karabıyık, AK Parti Marmara Bölgesi İl Başkanları Bölge Toplantısına katıldı - Son Dakika

İl Başkanı Karabıyık, AK Parti Marmara Bölgesi İl Başkanları Bölge Toplantısına katıldı

6 saat önce

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Marmara Bölgesi İl Başkanları Bölge Toplantısı'na katıldı.

İl Başkanı Karabıyık, AK Parti Marmara Bölgesi İl Başkanları Bölge Toplantısına katıldı, System.String[]

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Marmara Bölgesi İl Başkanları Bölge Toplantısı'na katıldı.


AK Parti Genel Merkezi'nde Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı, Antalya Milletvekili Mustafa Köse başkanlığında düzenlenen toplantıya AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık ve il başkanları katıldı. Toplantı sonrası bir açıklamada bulunan İl Başkanı Karabıyık, "Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcımız, Antalya Milletvekilimiz Mustafa Köse'nin Başkanlığında Marmara Bölgesi İl Başkanları toplantımızı İstanbul'da gerçekleştirdik. Bilecik'imiz için durmadan çalışıp istikrarlı bir şekilde devam edeceğiz. Alınan kararlar hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.


Öte yandan İl Başkanı Karabıyık, bu toplantı sonrası Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na da katıldı. - BİLECİK

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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:26 Kaynak: İHA
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