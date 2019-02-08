Son Dakika Haberleri: İl Başkanı Karabıyık, Bakan Dönmez'i Makamında Ağırladı

İl Başkanı Karabıyık, Bakan Dönmez'i Makamında Ağırladı

1 saat önce

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, bir takım temaslar için Bilecik'e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i makamında ağırladı.

İl Başkanı Karabıyık, Bakan Dönmez'i Makamında Ağırladı, System.String[]
AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, bir takım temaslar için Bilecik'e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i makamında ağırladı.

İl Başkanı Karabıyıki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i il başkanlığında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Karabıyık, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız, hemşerimiz Fatih Dönmez' i il başkanlığımızda ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. Ankara'da ki gururumuz bakanımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Her zaman kendilerinin yanındayız" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:02 Kaynak: İHA

Bilecik, Fatih Dönmez, Yaşam
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