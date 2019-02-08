İl Başkanı Karabıyık, Bakan Dönmez'i Makamında Ağırladı
1 saat önce
AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, bir takım temaslar için Bilecik'e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i makamında ağırladı.
AK Parti Bilecik
İl Başkanı Fikret Karabıyık, bir takım temaslar için Bilecik'e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
'i makamında ağırladı.
İl Başkanı Karabıyıki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i il başkanlığında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Karabıyık, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız, hemşerimiz Fatih Dönmez' i il başkanlığımızda ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. Ankara
'da ki gururumuz bakanımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Her zaman kendilerinin yanındayız" dedi. - BİLECİK
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:02 Kaynak: İHA
Abdullah Gül: İktidardakiler Popülizm Yaparsa Çok Tehlikeli Olur
İçişleri Bakanı Soylu'nun Trafik Projesine Sıra Dışı Destek
Bakan Yardımcılarına da Özel Konut Tahsil Edildi
Atatürk'e İkram Edilen Ekmeği 100 Yıl Sonra Yeniden Üretti