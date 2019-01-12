Son Dakika Haberleri: İl Başkanı Karabıyık, Bakan Yardımcısı Eldemir ile Buluştu

İl Başkanı Karabıyık, Bakan Yardımcısı Eldemir ile Buluştu

45 dakika önce

AK Parti Bilecik İl Başkanı Karabıyık, Ankara'da Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ile bir araya geldi.

İl Başkanı Karabıyık, Bakan Yardımcısı Eldemir ile Buluştu, System.String[]
AK Parti Bilecik İl Başkanı Karabıyık, Ankara'da Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ile bir araya geldi.

Kızılcahamam Kampında düzenlenen İl Başkanları Toplantısına katıldıktan sonra Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir bir araya gelen İl Başkanı Karabıyık, Bilecik'teki çalışmalar hakkında istişarelerde bulundular. Burada bir açıklamada bulunan AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, "Kızılcahamam'da düzenlenen il başkanları toplantımızın ardından Sağlık Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Halil Eldemir'i makamında ziyarette bulundum. Kendileriyle Bilecik'teki yapımı devam eden devlet hastanesiyle ilgili istişareler yaptık. Yeni hastanemizin çalışmasının yüzde 80'lik kısmı tamamlandı. Bakan yardımcımızdan hastanenin en yakın zamanda hizmete gireceğinin bilgisini aldık. Kendilerine ziyaretlerimizi kabulünden dolayı teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:31 Kaynak: İHA

Yaşam
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