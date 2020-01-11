İl Başkanı Karabıyık, Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam İl Başkanı Karabıyık, Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

İl Başkanı Karabıyık, Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı

6 saat önce

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Osmaneli İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

İl Başkanı Karabıyık, Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı, System.String[]

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Osmaneli İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. İl Başkanı Karabıyık, toplantıda alınan kararların hayırlara vesile olmasını diledi. Karabıyık, "Osmaneli İlçe Gençlik Kolları Başkanlığımızın düzenlediği Danışma Meclisi Toplantımızı büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Osmaneli teşkilatımıza ve gençlerimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Biz hep birlikte AK Parti'yiz" dedi. - BİLECİK

AK Parti, Osmaneli, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:08 Kaynak: İHA
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