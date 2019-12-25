İl Başkanı Karabıyık gençlerle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam İl Başkanı Karabıyık gençlerle bir araya geldi - Son Dakika

İl Başkanı Karabıyık gençlerle bir araya geldi

6 saat önce

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecikli gençlerle düzenlenen yemek programında bir araya geldi.

İl Başkanı Karabıyık gençlerle bir araya geldi, System.String[]

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecikli gençlerle düzenlenen yemek programında bir araya geldi.


Bilecik'te bir restoranda düzenlenen yemeğe Bilecikli gençler katıldı. Yemek sonrası bir açıklamada bulunan İl Başkanı Karabıyık, "İlimizdeki gençlerle bir araya gelerek sohbet etme imkanı yakaladık. Her fırsatta genç kardeşlerime vakit ayırmaya, onları dinlemeye çalışıyorum. Davetimi kırmayarak katılan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Zaman zaman yine bir araya geleceğiz. Sizler söz sahibi olacaksınız" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

AK Parti, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan: Bu konu bizim meselemiz değil, polemiğe girmeyin
Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anket! CHP, AK Parti'nin 3 puan önünde AK Parti'den Mansur Yavaş'la ilgili kayyum iddialarına yanıt: Bu 3 bin voltluk elektriğe çıplak elle dokunmak gibi bir şey Vicdansızlık kamerada! Bebeğini apartmanın önüne bırakıp gitti

Son Dakika Haberleri
21:41 Portekiz'de Müslümanlardan evsizlere Noel jesti; Lizbon Camisinde onlarca evsize yemek ikram edildi - Son Dakika Haber
21:39 Harçlara gelen zamlardan sonra yurtdışından iPhone 11 getirmenin maliyeti nedir, avantajı var mı? - Son Dakika Haber
21:32 Başkale'de ev yangını - Son Dakika Haber
21:18 Van'da rüzgar çatı uçurdu - Son Dakika Haber
21:13 Çocuk doktorunun, tedavisini üstlendiği hastasına bebekliğinden beri cinsel istismar uyguladığı ortaya çıktı - Son Dakika Haber
21:11 Fatih'te metruk bina alev alev yandı - Son Dakika Haber
20:10 İdlib'de on binlerce kişi Türkiye sınırına doğru hareket halinde! Uluslararası ajanslar görüntüledi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 21:45:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İl Başkanı Karabıyık gençlerle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]