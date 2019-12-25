İl Başkanı Karabıyık gençlerle bir araya geldi - Son Dakika

İl Başkanı Karabıyık gençlerle bir araya geldi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecikli gençlerle düzenlenen yemek programında bir araya geldi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecikli gençlerle düzenlenen yemek programında bir araya geldi.

Bilecik'te bir restoranda düzenlenen yemeğe Bilecikli gençler katıldı. Yemek sonrası bir açıklamada bulunan İl Başkanı Karabıyık, "İlimizdeki gençlerle bir araya gelerek sohbet etme imkanı yakaladık. Her fırsatta genç kardeşlerime vakit ayırmaya, onları dinlemeye çalışıyorum. Davetimi kırmayarak katılan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Zaman zaman yine bir araya geleceğiz. Sizler söz sahibi olacaksınız" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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