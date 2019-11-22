İl Başkanı Karabıyık, ilçe ve belde başkanlarıyla bir araya geldi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, ilçe ve belde teşkilatı başkanlarıyla bir araya geldi.



İl Başkanı Karabıyık, toplantı hakkında yaptığı açıklamada, "İlçe ve belde başkanlarımızla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptık. Başlayacak olan kongre sürecimiz hakkında istişarelerde bulunduk. İlçe ve belde başkanlarımıza süreç hakkında bilgiler aktardık" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK