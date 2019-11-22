Son Dakika Haberleri: İl Başkanı Karabıyık, ilçe ve belde başkanlarıyla bir araya geldi
Son Dakika Yaşam İl Başkanı Karabıyık, ilçe ve belde başkanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

İl Başkanı Karabıyık, ilçe ve belde başkanlarıyla bir araya geldi

6 saat önce

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, ilçe ve belde teşkilatı başkanlarıyla bir araya geldi.

İl Başkanı Karabıyık, ilçe ve belde başkanlarıyla bir araya geldi, System.String[]

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, ilçe ve belde teşkilatı başkanlarıyla bir araya geldi.


İl Başkanı Karabıyık, toplantı hakkında yaptığı açıklamada, "İlçe ve belde başkanlarımızla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptık. Başlayacak olan kongre sürecimiz hakkında istişarelerde bulunduk. İlçe ve belde başkanlarımıza süreç hakkında bilgiler aktardık" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

AK Parti, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:48 Kaynak: İHA
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