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İl Başkanı Karabıyık'ın Ankara temasları

1 saat önce

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, bir takım ziyaretler için Ankara'ya gitti.

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AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, bir takım ziyaretler için Ankara'ya gitti.


İl Başkanı Karabıyık ilk olarak Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Komisyon Başkanı ve önceki dönem Bakanlarından Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı'yı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'yı ziyarette bulundu.


Ziyaretleri sonrasında bir açıklama yapan İl Başkanı Karabıyık, "Bir takım temaslar kapsamında Ankara'ya gittik. Önceki dönem Bakanlarımızdan Nabi hocamızı mecliste ziyaret ettik. Kıymetli büyüğümüzün engin tecrübelerinden her fırsatta istifade etmeye çalışıyoruz. Çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Bu ziyaret sonrası hemşehrimiz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'i makamında ziyaret ettik. ABD'nin Bakanımıza yaptırım kararı almasının arkasındaki gerçekleri biz biliyoruz. Bakanımız kararlı, Doğu Akdeniz' de çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Bakanımızın hemşerilerimize bol bol selamları var. Son olarak Milletvekilimiz Selim Yağcı'yı gazi meclisimizde ziyaret ettik. Bilecik için yoğun mesai harcayan vekilimizle çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk. Misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyor, vekilimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Bilecikli hemşehrilerimiz unutmasın ki Ankara'da her daim açık bir kapıları var" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

AK Parti, Bilecik, Ankara, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:15 Kaynak: İHA
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