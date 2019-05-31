İl Başkanı Karabıyık LGS mesajı
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, 1 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) girecek olan öğrencilere başarılar diledi.
AK Parti Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:28 Kaynak: İHA
İl Başkanı Fikret Karabıyık, 1 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS
) girecek olan öğrencilere başarılar diledi.
İl Başkanı Karabıyık yaptığı açıklamada, "1 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sınavına (LGS) girecek olan tüm öğrenci kardeşlerimize başarılar diliyoruz. Kendinize güvenin başaracaksınız. Sınav nedeniyle hemşerilerimizden de öğrenci kardeşlerimiz adına bir isteğimiz olacak. Sınavın yapılacağı okulların çevresinde hemşehrilerimizin dikkatli olmalarını istiyoruz. Cumartesi günü saat 09.30'da başlayacak sınavın sakin bir ortamda yapılabilmesi için halkımızın duyarlı olmasını, sınav süresince trafikte gereksiz yere korna ve siren ile gürültü çıkarılarak sınavın işleyişine müdahale edilmemesini rica ediyoruz. Okul çevrelerinde araçların korna çalması, inşaat çalışmaları, yüksek sesle müzik dinlemek ve gürültü yapmak öğrencilerimizin konsantrasyonunu bozmaktadır. Araç
sürücülerinin ve vatandaşlarımızın bu hususta gereken önemi göstereceklerine inanıyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
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