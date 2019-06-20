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İl Başkanı Karabıyık Yavuz sondaj gemisinin Akdeniz'e uğurlanış programına katıldı

23 dakika önce

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte Yavuz sondaj gemisinin Akdeniz'e uğurlanış programına katıldı.

İl Başkanı Karabıyık Yavuz sondaj gemisinin Akdeniz'e uğurlanış programına katıldı, System.String[]
AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte Yavuz sondaj gemisinin Akdeniz'e uğurlanış programına katıldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, aslen Bilecikli olan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte sondaj için Doğu Akdeniz'e giden ikinci geminin uğurlama törenine katıldı. Uğurlama programı sonrası bir açıklamada bulunan İl Başkanı Karabıyık, "Dünyanın bir ucundan gelenlere sizin burada ne işiniz var diyemeyen içimizdeki bir takım şer odakları, şuanda bize Doğu Akdeniz' de ne işiniz var dediklerini duyar gibiyim. Söyleyelim hemen. Bir şeyler bulup oradan da dönmeyeceğiz. Ülkemizin ikinci milli devi Yavuz'u Doğu Akdeniz' e sondaja uğurluyoruz. Hemşehrimiz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Dönmez göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Rabbim yardımcıları olsun" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:10 Kaynak: İHA
AK Parti, Fatih Dönmez, Bilecik, Akdeniz, Yaşam
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