İl Başkanı Naim Karataş 3 Mayıs Türkçülük Günü'nü kutladı - Son Dakika

İl Başkanı Naim Karataş 3 Mayıs Türkçülük Günü'nü kutladı

02.05.2021 15:33
İl Başkanı Naim Karataş 3 Mayıs Türkçülük Günü'nü kutladı, System.String[]

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş 3 Mayıs Türkçülük Günü sebebiyle kutlama mesajı yayınladı.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş 3 Mayıs Türkçülük Günü sebebiyle kutlama mesajı yayınladı.

3 Mayıs Türkçülük Günü'nün anlam ve önemine dair mesaj yayımlayan ve Türk milletinin hedefinin ne olduğunu belirten MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş "Türk milleti birliğinin, dirliğinin ve bölünmez bütünlüğünün savunucusudur. Önümüzdeki hedef açıktır. Hedef; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda, Başbuğ Alparslan Türkeş'in görüşleri ışığında, Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli'nin emir ve talimatları doğrultusunda çağlar üzerinden atlayarak ilimde, teknikte ilerlemek, bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen büyük devlet olmak, Türk medeniyetini tekrar dirilterek dünyaya adalet ve nizam getirmektir. Bunu yapacak inanca ve güce sahibiz.

Bu duygu ve düşüncelerle bu hareketin öncüleri olan Başbuğumuz Alparslan Türkeş ve Hüseyin Nihal Atsız olmak üzere, Necdet Sancar, Zeki Velidi Togan, Hasan Ferit Cansever, İsmet Tümtürk, Hikmet Tanyu, Fethi Tevetoğlu, Mustafa Hakkı Akansel başta olmak üzere 3 Mayıs 1944'ün muhterem isimlerini, Türk milliyetçiliğinin simgeleşmiş yüzlerini, aynı zamanda aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum"

Bu özel günün anlam ve önemi

"Bir asrı aşan fikir serüveni Türk milliyetçiliğinin neden olduğu gelişmeler bakımından hayati bir yeri bulunan 3 Mayıs 1944 ruhunun yıl dönümünü gururla yad ediyoruz. 3 Mayıs 1944; Merhum Hüseyin Nihal Atsız'ın haklı olduğu bir hukuksal süreci milliyetçi bakış açısıyla sahiplenen vatanseverlerin Ankara Ulus meydanında toplanıp, Türk milletinin tarihi ve kültürel gerçekleriyle çelişen tezlere demokratik itiraz hakkını kullanarak tarih yazdığı gündür.

3 Mayıs Türk milleti için kara bir leke olan 'Türkçülük-Turancılık' davalarına karşı hapse mahkum edilen Türkçülerin, Milliyetçilerin mahkumiyetini ve dava mahiyetini eleştirmek için Türk milletinin sokaklara döküldüğü gündür.Türk ve Türkçülük düşmanları şekil değiştirse de fikir değiştirmemişlerdir. 3 Mayıs 1944'de Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'in de aralarında bulunduğu 23 şuurlu milliyetçi; Türk milletinin maddi ve manevi varlığına kast eden odaklara tarihi duruş göstermişler, unutulmayacak ders vermişlerdir.

Hainler Hala yüzyıllık planlarını uygulamaya çalışmakta, Türk'ü ve Türkçülüğü yok etme heveslerine devam etmektedirler., Fakat bilinsin ki; Türk milletine sevdalı Türk milliyetçileri de 77 yıl önce olduğu gibi gerekirse tabutluklara girmeye hazırdır.

Türklüğün ebediyete kadar baki kalabilmesi için çekemeyecekleri cefa, ödemeyecekleri bedel yoktur. Bilinmelidir ki, 77 yıl önce, milletin ufkunu açmak, değerlerine sahip çıkmak için büyük bir mücadele sergileyen Türk milliyetçileri, "milli ve akıllı siyaset" anlayışın sahipleri olarak, şimdi yine milletin geleceğine ve demokrasiye yönelik her türlü saldırı ve tavrın karşısındadır" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM

İl Başkanı Naim Karataş 3 Mayıs Türkçülük Günü'nü kutladı

Türkçülük, Erzurum, Karataş, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İl Başkanı Naim Karataş 3 Mayıs Türkçülük Günü'nü kutladı - Son Dakika


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