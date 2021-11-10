İl Başkanı Ünsal, Teşkilat Akademisi Eğitim Programı'nı değerlendirdi - Son Dakika

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen Teşkilat Akademisi Kırşehir Eğitim Programı'nın yoğun bir katılımla tamamlandığını bildirdi.

Ünsal, yazılı açıklamasında, iki gün süren eğitim programıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Eğitimin, "Bu hikayenin kahramanı sensin" sloganıyla yapıldığını vurgulayan Ünsal, "Teşkilat Akademisi Eğitim Programı, dava arkadaşlarımızın yalnızca seçim dönemlerinde değil, her daim hazır ve aktif olmalarına önemli katkı sağlamaktadır." ifadesini kullandı.

Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Ünsal, şunları kaydetti:

"Teşkilat Akademisi ile bizlerin bir araya gelmesine vesile olan başta Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a, Kırşehir eğitim programına katılarak bizleri onurlandıran Genel Başkan Yardımcımız, AR-GE ve Eğitim Başkanımız Sayın Mustafa Şen'e, 2 gün boyunca bilgi ve birikimlerini teşkilatımızla paylaşan kıymetli hocalarımıza ve misafirlerimize, basın mensubu arkadaşlarımıza, katılımcı olarak uzaktan yakından gelen Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman, Mucur olmak üzere tüm AK Parti Kırşehir teşkilatımıza ve gece gündüz demeden programın hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum."