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İl Başkanı Yıldırım'dan öğrencilere çeşitli hediyeler - Son Dakika

İl Başkanı Yıldırım'dan öğrencilere çeşitli hediyeler

18.09.2021 12:17
İl Başkanı Yıldırım'dan öğrencilere çeşitli hediyeler, System.String[]

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, kentte eğitim gören çocuklarla bir araya geldi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, kentte eğitim gören çocuklarla bir araya geldi.

İl Başkanı Yıldırım, 2021-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla kentte eğitim veren okulları gezerek, başta öğrenciler ardından öğretmenlerle bir araya geldi. Okul bahçesinde çocuklara çeşitli hediyeler veren İl Başkanı Yıldırım, ardından öğretmenler odasına geçerek, idareci ve öğretmenlere 2021-2020 eğitim-öğretim yılını başarıları geçmesini temenni etti. - BİLECİK

İl Başkanı Yıldırım'dan öğrencilere çeşitli hediyeler
İl Başkanı Yıldırım'dan öğrencilere çeşitli hediyeler

Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam İl Başkanı Yıldırım'dan öğrencilere çeşitli hediyeler - Son Dakika


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