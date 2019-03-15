Son Dakika Haberleri: İl Başkanı Yıldız'dan Baydilli'nin Seçim Bürosuna Ziyaret

İl Başkanı Yıldız'dan Baydilli'nin Seçim Bürosuna Ziyaret

30 dakika önce

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı Metin Baydilli'nin seçim bürosunu ziyaret etti.

İl Başkanı Yıldız'dan Baydilli'nin Seçim Bürosuna Ziyaret, System.String[]
AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı Metin Baydilli'nin seçim bürosunu ziyaret etti.

31 Mart seçimleri için çalışmalarını sürdüren Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız seçim çalışmaları kapsamında Ak Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı ve Mevcut Başkan Metin Baydilli'nin açtığı seçim bürosunu ziyaret etti.

Seçim bürosunda vatandaşlarla bir araya gelen İl Başkanı Yıldız, seçim bürosunda vatandaşlar ilgi gösterdi. Seçim bürosu ziyaretinde İl Başkanı Yıldız, Karaköprü Belediye Başkan Adayı Metin Baydilli, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili M. Ali Cevheri, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan, İl ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

31 Mart yerel seçimlerin önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Yıldız, "Adaylarımızın açtığı seçim bürolarını ziyaret ediyorum ve her gittiğim büroda apayrı bir heyecan ve coşku var. İnşallah bu görüntü 31 Mart'ta sandıklara yansıyacak ve AK Parti'ye, millete karşı cephe alan ve birleşenlere en güzel cevap verilecektir. Bu güzel kalabalık için Metin Başkana ve büroya katılan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı Metin Baydilli ise,"Burada bugün kıymetli İl Başkanımız, İl Başkan Yardımcıları ve İl yönetim kurulu üyelerimiz büromuzda ziyaret ettiler. Kendilerine ve her gün büromuzu dolduran vatandaşlarımıza, kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Sizler her şeyin en iyisine, hizmetin en güzeline layıksınız. Biz de Allah'ın izniyle 31 Mart'ta tekrar göreve geldiğimizde Karaköprü'ye hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:44 Kaynak: İHA

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