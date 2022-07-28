Tunceli Valiliği'nden, il başkanının karakol ziyaretindeki karşılamaya inceleme (3) - Son Dakika
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Tunceli Valiliği'nden, il başkanının karakol ziyaretindeki karşılamaya inceleme (3)

28.07.2022 13:33
Tunceli Valiliği'nden, il başkanının karakol ziyaretindeki karşılamaya inceleme (3)

İL BAŞKANINDAN AÇIKLAMAAK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın, Çemişgezek ilçesinde Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı ziyaretindeki görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı.

İL BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın, Çemişgezek ilçesinde Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı ziyaretindeki görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı. Özaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"20.07.2022 tarihinde başlayıp, 7 gün süresince Çemişgezek ilçemiz merkezi ve 34 köyümüzün tamamını ziyaret ettiğimiz bir program gerçekleştirdik. Programımızın; 27.07.2022 tarihinde 1993 yılında hain teröristlerce şehit edilmiş 8 merhumumuzun kabirlerini ziyaret ederek aziz şehitlerimize karşı minnet ve dualarımızı sunduk. Akabinde, bölgenin ve Aliboğazı mevkinin emniyetinden sorumlu kalekolumuzu; Belediye Başkanımız, İlçe Başkanımız ve teşkilatımız mensuplarının katılımlarıyla ziyaret ederek, Tunceli'mizin huzuruna olan katkılarına ve kahraman vakarlarına teşekkürlerimizi sunarak ayrıldık. Bu ziyaretimiz neşrinde, Kalekol Komutanımıza makamlarında gerçekleştirdiğimiz ziyaretin akabinde kalekolumuzdan ayrılırken Kalekol Komutanını bekleyen kahraman jandarmamızı ve güvenlik korucusu kardeşlerimizi de ziyaret ederek zaten yüksek olan moral ve motivasyonlarına desteğimizi paylaştık. Bu temaslar esnasında aşağıda paylaşılan fotoğraflarda da görüleceği üzere, kahraman jandarmamızın, yüksek şeref ve onuruna, tarih boyunca tüm dünyaya örnek olmuş vakur disiplinine uymayan hiçbir iletişim biçimi olmamıştır. Kalekolumuzdan ayrılırken, hemen arkamda Belediye Başkanımızla gelen Kalekol Komutanımızı beklemek için bir an duraksadığım esnada Kalekol Komutanını bekleyen jandarmamızın alınmış bir görüntü kesitinin, AK Partimizin her daim tevazu ve samimiyet şiarıyla sürdürdüğü saha çalışmalarını yıpratmak ve kahraman jandarmamızı karalamak isteyen belli odaklarca tezvirat malzemesi olarak kullanılması asla kabul edilemez."'MÜSEBBİPLERİNİ KINIYORUM'Özaydın, askerlik vazifesini Güneydoğu'da (Şırnak/Cizre) subay olarak tamamlamladığını belirttiği açıklamasında, "Uzun süre devlet memurluğu ve yöneticilik tecrübesine sahip bir hekim ve taşıdığı siyasi unvanın bilincinde bir birey olarak, bu gibi ifade ve yakıştırmaların merkezine çekilme istencini hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Tunceli'de bitme noktasına gelmiş terörist unsurlar karşısında şanlı ordumuzu yıpratmak için uzun süredir yapılan haberleri ve müsebbiplerini kınıyorum. Bununla birlikte, AK Parti Tunceli teşkilatımızın, ilçe ilçe, köy köy, ev ev, kapı kapı ziyaretlerle sürdüğü saha çalışmalarının heyecan ve motivasyonunu bu ve benzeri yalan propogandalarla akamete uğratma hevesinde olan hiçbir odağı ve örgütü asla dikkate dahi almayacağımızı tüm kamuoyunun bilgilerine arz ederim" dedi.

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Kaynak: DHA

Çemişgezek, Jandarma, Kalekol, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli Valiliği'nden, il başkanının karakol ziyaretindeki karşılamaya inceleme (3) - Son Dakika

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