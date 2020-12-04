İl Başkanlığı koltuğuna oturdu, tüm engellilere iş imkanı istedi - Son Dakika

Bilecik'te bir siyasi partinin il başkanlığı koltuğuna oturan engelli Cem Yılmaz, tüm engellilere iş imkanı istedi.

Demokratik Sol Parti Bilecik İl Başkanı Sinan Demirel dün kutlanan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Bilecik'te ikamet eden engelli birey Cem Yılmaz makamında ağırladı. İl Başkanlığı koltuğuna oturan Cem Yılmaz, kendi gibi engelli arkadaşlarına iş imkanı istedi. Yılmaz, "Beni bugün buraya davet üzerine teşrif etmiş bulunuyorum. Ben bugün bu koltukta oturduğumdan çok mutlu oldum. Benim gibi olan engellilerimize sahip çıkmalarını istiyorum. Ayrıca benim gibi olan tüm engelli arkadaşlarıma iş imkanı tanınsın istiyorum" dedi.

"Engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmalı idari amirliklerimizde iş imkanı sağlamalıdır"

Demokratik Sol Parti Bilecik İl Başkanı Sinan Demirel ise, Türkiye'de 1 milyon 559 bin 222 kişi resmi kayıtlara göre engelli olduğunu belirterek, "Bizler yurttaş olarak engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmalı idari amirliklerimizde iş imkanı sağlamalıdır. Sadece 1 gün değil her gün sahip çıkmalı ve onlara sevgi ile bakmalıyız. Bugün aramızda çok değerli bir konuğumuz var. Buna istinaden bu özel günü birlikte değerlendirmek istedik" dedi. - BİLECİK