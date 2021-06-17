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İl binası açılışında vatandaştan korkup geri çekilen Muharrem İnce sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika

İl binası açılışında vatandaştan korkup geri çekilen Muharrem İnce sosyal medyada gündem oldu

17.06.2021 16:04

Kısa süre önce Memleket Partisi'ni kuran ve çalışmalarına başlayan Muharrem İnce'nin son durağı Karabük oldu. Burada birtakım ziyaretler yapan İnce'nin otobüsten indiği esnada karşısına çıkan vatandaşlara verdiği tepki sosyal medyada olay oldu.

CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, çalışmalarına son sürat devam ediyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il binasını açmak için Karabük'e geldi. İnce, otobüs eşliğinde parti binasının önüne gelerek vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Daha sonra basın toplantısı yapan İnce, "Erken seçime hazırız." dedi.

BEBEKLİ KADINI GÖRÜNCE GERİ ÇEKİLDİ

İnce'nin, ziyaretinin bir bölümünde parti otobüsünden indiği sırada yanına gelmek isteyen vatandaşlarla arasına mesafe koyması sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde İnce'nin araçtan iner inmez ona doğru kucağında bebeğiyle yürüyen bir kadın görülüyor. Kendisine doğru gelen kadını görünce eliyle istemsizce "dur" işareti yapan İnce, bir adım geri atıyor. Devamında ise vatandaşla kısa süreli bir sohbet gerçekleştiriyor. Video için sosyal medyada "O senin seçmenin korkmana gerek yok" şeklinde yorumlar yapıldı.

İl binası açılışında vatandaştan korkup geri çekilen Muharrem İnce sosyal medyada gündem oldu

Cumhuriyet Halk Partisi, Memleket Partisi, Muharrem İnce, Karabük, Politika, Güncel, Son Dakika

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