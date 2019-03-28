İl Çapında Liselerarası Münazara Turnuvası
12 dakika önce
Şahinkaya Eğitim Kurumları'nın il çapında bu yıl sekizincisini düzenlediği 'Geleneksel Liselerarası Münazara Turnuvası' çekişmeli bir final maçıyla son buldu.
Şahinkaya Geleneksel 8. Liselerarası Münazara Turnuvası'nın ön elemeleri 32 takımla gerçekleşirken; final maçı Academy 1418 Kampüsünde 4 takımla yapıldı. Academy 1418 Koçluk Koordinatörü Ragıp Yaşar'ın sunuculuğunu üstlendiği final turunda; BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi, Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi, Bursa Erkek Lisesi ve Özel Rasim Şahinkaya Fen ve Anadolu Lisesi takımları yarıştı. 'Avrupa Parlamentosu, Sarı Yelekliler gibi hareketleri desteklemelidir' tezinin tartışıldığı final maçı oldukça çekişmeli geçti. Final turunun bitiminde Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi birinci, Özel Rasim Şahinkaya Fen ve Anadolu Lisesi ikinci ve BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi üçüncü oldu.
Academy 1418 Müdür Yardımcıları Mehmet Ceylan ve Burak Yaşamış, Yabancı Diller Koordinatörü Emel Güceyü ve Sanat Koordinatörü Miray Tanrıöver, takımları başarılarından dolayı tebrik ederek hediyelerini ve sertifikalarını takdim etti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:45 Kaynak: Bültenler
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