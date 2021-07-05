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İl Dernekler Konfederasyonu'ndan Başkan Sarı'ya Teşekkür Ziyareti - Son Dakika

İl Dernekler Konfederasyonu'ndan Başkan Sarı'ya Teşekkür Ziyareti

05.07.2021 11:08
İl Dernekler Konfederasyonu'ndan Başkan Sarı'ya Teşekkür Ziyareti, System.String[]

Amasya İl Dernekler Konfederasyonu Kurucu Başkanı İsmail Aktaş ve beraberindeki heyet Belediye Başkanımız Mehmet Sarı'yı ziyaret ederek, desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Amasya İl Dernekler Konfederasyonu Kurucu Başkanı İsmail Aktaş ve beraberindeki heyet Belediye Başkanımız Mehmet Sarı'yı ziyaret ederek, desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

ADERKON Kurucu Başkanları İsmail Aktaş ve Nurullah Karakuş, Kurucu Genel Sayman Abdullah Gül, Organizasyon Kurul Başkanı Sibel Duran, Hukuk İşleri Başkanı Asena Uysal Amasya'da ilk defa kurulan konfederasyonun kuruluş amaçları, hedefledikleri faaliyetleri ile ilgili Başkan Mehmet Sarı'yı bilgilendirdi.

'HER PROJEMİZ HER GİRİŞİMİMİZ AMASYA VE AMASYALILAR İÇİN'

Amasya Dernekler konfederasyonu olarak ADERKON 'un kurulması ile birlikte Amasya için yepyeni bir sayfa açıldığını söyleyen Kurucu Başkan İsmail Aktaş konuşmasında şunları kaydetti;

"Atacağımız her adımda Belediye Başkanımı Mehmet Sarı'ya ihtiyacımız olacağımız katidir. Her projemiz her girişimimiz Amasya ve Amasyalılar için. Bu proje ve girişimler Amasyalının faydasına olacaktır. Bizde kamu kurum ve kuruluşlarını yerel yöneticilerimizi ziyaret ediyoruz. Başkanımız Mehmet Sarı Beyefendiyi de ziyaret ettik. Biliyoruz ki Başkanımız Mehmet Sarı Amasya için, Amasya'nın faydası olacak iş ve projelere imza atar ve destek verir. Başkanımıza şimdiden teşekkür diyoruz" dedi.

Ziyaret sonunda Amasya İli Dernekler Federasyonu Başkanı İsmail Aktaş ve beraberindeki Başkan Sarı'ya konfederasyonun kuruluş niyeti mektubunu vererek, plaket takdiminde bulundu. Başkan Sarı nazik ziyaretleri ve anlamlı hediyeleri için konuklarına teşekkür etti.

Abdullah Gül, İsmail Aktaş, Mehmet Sarı, Amasya, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum İl Dernekler Konfederasyonu'ndan Başkan Sarı'ya Teşekkür Ziyareti - Son Dakika


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