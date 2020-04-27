İl dışındaki evladından, babaya 'Vefa'lı sürpriz - Son Dakika

Karabük Valiliği bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. İzmir 'de yaşayan oğlunun isteği üzerine ekipler Adatepe Mahallesi'nde yaşayan Rasim Özdemir'in 70'inci yaş gününde sürpriz gerçekleştirdi. Kapıda ekibi pastayla gören Özdemir, sevinç yaşarken, mumları üfleyerek görevlilere teşekkür etti. - KARABÜK

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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