İl dışındaki komşusunun dairesinde kanlar görünce polis çağırdı - Son Dakika
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İl dışındaki komşusunun dairesinde kanlar görünce polis çağırdı

18.05.2022 08:47
İl dışındaki komşusunun dairesinde kanlar görünce polis çağırdı

Kocaeli'de bir vatandaş, üst komşusunun kapısını açık olduğunu ve içeride kanlar olduğunu görünce polis çağırdı.

Kocaeli'de bir vatandaş, üst komşusunun kapısını açık olduğunu ve içeride kanlar olduğunu görünce polis çağırdı. Polis ekipleri olayı incelemeye aldı.

Olay, İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Salim Efendi Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartman sakini, üst komşusu D.Y.G.'nin kapısının açık olduğunu ve içeride kanlar olduğunu fark etti. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin dairede kanları görmesi neticesinde olay yeri incelemeleri de adrese geldi. Dairede yaşayan D.Y.G.'nin telefonla aranması üzerine şehir dışında olduğu tespit edildi. D.Y.G.'nin evde beslediği 2 köpek olduğu da görülünce köpekler güvenli bir yere alındı. Ardından olay yeri inceleme ekipleri olay yerinden inceleme yapmak üzere kan örneklerini alıp adresten ayrıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

(Mehmet Ekrem Ceylan-İHA)

İl dışındaki komşusunun dairesinde kanlar görünce polis çağırdı
İl dışındaki komşusunun dairesinde kanlar görünce polis çağırdı
İl dışındaki komşusunun dairesinde kanlar görünce polis çağırdı
İl dışındaki komşusunun dairesinde kanlar görünce polis çağırdı
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Son dakika... İl dışındaki komşusunun dairesinde kanlar görünce polis çağırdı Son dakika... İl dışındaki komşusunun dairesinde kanlar görünce polis çağırdı KAPISI AÇIK DAİRENİN ÖNÜNDEKİ KAN İZLERİ NEDENİYLE POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI KAPISI AÇIK DAİRENİN ÖNÜNDEKİ KAN İZLERİ NEDENİYLE POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
Kaynak: İHA

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