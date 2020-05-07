İl dışından gelecek olanlar için 14 günlük izolasyon süreci yarın başlıyor - Son Dakika

Karabük Valiliği, il dışından gelecek vatandaşlar için belirlenen yurtlardaki 14 günlük izolasyon sürecinin yarın itibari ile başlayacağını açıkladı.



Yapılan açıklamada, "Ramazan ayı ve bayram münasebeti ile eş, dost ve akraba ziyareti amacıyla diğer illerden ilimize gelecek olan vatandaşlarımızın valiliğimizce belirlenen KYK yurtlarında14 günlük izolasyon süreçleri yarın (08.05.2020) itibariyle başlayacak olup, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için izin planlamalarını buna göre yapmaları özenle rica olunur" denildi. - KARABÜK