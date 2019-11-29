Son Dakika Haberleri: İl Disiplin Kurulu cezaları açıkladı
Son Dakika Spor İl Disiplin Kurulu cezaları açıkladı - Son Dakika Spor

İl Disiplin Kurulu cezaları açıkladı

6 saat önce

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Sağlıkspor yönetici Sinan Çevirme'nin cezası belli oldu.

İl Disiplin Kurulu cezaları açıkladı, System.String[]

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Sağlıkspor yönetici Sinan Çevirme'nin cezası belli oldu.


Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de ligin 11.haftasında Develi İlçe Stadın'da oynanan Develispor ile Kayseri Sağlıkspor maçında hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderilen Sağlıkspor yönetici Sinan Çevirme'ye Kayseri İl Disiplin Kurulu tarafından 75 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.


Kayseri İl Disiplin Kurulu yapılan açıklamada, "24.11.2019 tarihinde oynanan Develispor-Sağlıkspor futbol müsabakasında Sağlıkspor'dan 1264 lisans nolu Sinan Çevirme'ye Ağustos 2017 tarihli FDT'nin 41/1-b, 98 maddeleri gereğince (75) gün hak mahrumiyeti cezası verilmiş" denildi. - KAYSERİ

Mehmet Özet, Kayseri, Develi, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bülent Uygun'un önümüzdeki sezon hedefi Şampiyonlar Ligi
Başakşehir-Roma maçında yabancı madde Pellegrini'ye isabet etti! Erkan Zengin'in yeni takımı belli oldu Conor McGregor, kafese geri dönüyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 16:04:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İl Disiplin Kurulu cezaları açıkladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]