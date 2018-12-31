İl Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Vali Pehlivan Başkanlığında Gerçekleştirildi

İl Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında gerçekleştirildi.



Öğretmen Evi'nde düzenlenen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcıları Ayhan Yazgan ile Coşkun Öztürk, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, meslek odaları başkanları, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yatırımcılar ve diğer ilgililer katıldı.



Toplantıda 2018 yılı ekonomik değer taşıyan yatırımları, bu alandaki çalışma ve faaliyetler ile gelecek yıla yönelik öngörü ve planlamalar ele alındı. Vali Pehlivan, toplantı başında yaptığı konuşmada "Malumunuz 2018 yılı ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal ve ekonomik anlamda çeşitli gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu. Özellikle yılın ikinci yarısında ekonomik alanda yaşanan dalgalanmaların bir takım zorlayıcı yansımaları oldu. Ülke olarak başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanlıklarımızın, resmi veya özel kurum ve kuruluşların, sanayici, esnaf ve vatandaşlarımızın katkısı ve işbirliği içinde müşterek gayretler ile çok şükür bu olumsuz süreci büyük ölçüde atlattık ve ekonomik parametreler yeniden istikrar kazanmaya başladı. Bu bağlamda 2019 yılı ile ilgili olarak iyimser tahmin ve beklentiler oluştu ki bunu rakamlar da göstermeye başladı" dedi.



Ekonomide yaşanan olumsuz gelişmelere karşın Bayburt Organize Sanayi Bölgesi'nde yer tahsis oranlarının bir önceki yıla göre artış gösterdiğini belirten Vali Pehlivan, "Birinci etap altyapı çalışmaları tamamlanan OSB'mizde bir önceki yıla oranla 3-4 kat yer tahsis artışı gerçekleşti. Bunlar içerisinde somut yatırımlar da kendini göstermeye başladı. Arslantürk Firması tarafından yapımına devam edilen EPS Blok üretim tesisi bunlardan bir tanesi. Yatırım maliyeti olarak 80 milyonu bulan bir proje. Bu yatırımın yerli ve milli bir ürün üretecek olması bizim için ayrı bir mutluluk ve memnuniyet sebebi. Bu tesiste üretilecek ürün Türk Patent ve Marka Kurumu ile çalışılmış, tescillenmiş inovatif bir yapı ürünü. İnşallah bir buçuk iki ay içerisinde başlangıçta 80 kişinin devamında 200'e yakın kişinin istihdam edileceği bir fabrika haline gelecek. Hemen yanı başında Bayburtlu hemşerilerimiz tarafından kurulan tahıl işleme ve paketleme tesisi faaliyete başladı. Geçtiğimiz yıl faaliyete başlayan Doğal Taş Fabrikası bu yıl geçtiğimiz yıl elde ettiği rakamların dört katına ulaştı. Sadece ülke düzeyinde değil uluslararası düzeyde de pazarlara açılma imkanımız oldu. Bu çalışmaların yanı sıra küçük ve orta ölçekli işletmelerimize yönelik hem yönlendirici hem de bilgilendirici çalışmalar yapıldı. Kamu-Üniversite-Sanayi (KÜSİ) işbirliği programı bağlamında küçük ölçekli birkaç işletmemizi iş geliştirme ve büyütme konusunda belli bir aşamaya getirdik. Bu işletmelerimizden bir kaçının OSB'ye transfer süreçlerini başlattık. Bu çalışmalar kamu kurumlarıyla üniversitemizin ekonomik anlamdaki işbirliğinin somut bir göstergesi oldu. Bayburt gibi sanayisini geliştirme gayreti içinde olan iller için bu gelişmeler son derece önemlidir" şeklinde konuştu.



Yeni küçük sanayi bölgesi girişimleri hakkındaki gelişmeleri de katılımcılarla paylaşan Vali Pehlivan, "21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi'nin genişletilmesiyle ilgili çalışmalar belli bir aşamaya geldi. Bizden yeni yer talebinde bulundular. O konuda kendilerine yardımcı olacağız. Fakat bu konudaki çalışmalar öncesinde mevcut bölgeyi maksimum kapasitede kullanmamız gerekir. Eski sanayi bölgesindeki esnaflarımıza bu konuda önemli sorumluluklar düşüyor. Eski sanayi sitesinin boşaltılması, 21 Şubat ve özellikle Kayışkıran sanayi sitesinin kuruluş amacına uygun şekilde maksimum kapasite ve site disiplini içinde işletilmesi gerekir. Objektif bir şekilde bu konuları bugün olduğu gibi masaya yatırmalıyız. Atılan adımlar, harcanan emekler sonuçsuz kalmamalı. Bin bir zahmetle kurulan yapılar etkin bir şekilde kullanılmalıdır" açıklamasında bulundu.



Vali Pehlivan konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:



"İlgili kurumlarımızla, sivil toplumla ve girişimcilerimizle gerçekleştireceğimiz çalışmalarla ilimizin sahip olduğu potansiyeli avantaja dönüştürmek adına her geçen gün daha fazla çaba sarf edeceğiz. Ekonomi, yatırım gibi konularda moral durumu çok önemlidir. Avantajlarımız ve dezavantajlarımızın farkında olmakla birlikte moralimizi yüksek tutarak pedal çevirmeye devam etmeliyiz. Hep birlikte düşünerek, kafa yorarak, ortak akıl oluşturarak adım atmalıyız. Tüm bunların yanı sıra cesareti ve girişimci ruhu da çalışmalarımıza eklediğimiz zaman başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Bizler de başta Valilik olarak ilgili kurum ve kuruluşlarımız, sanayici ve esnaflarımızla bu gayretlere ortak olmaya devam edeceğiz. Artı bir kişiyi bile istihdam etmenin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir kişinin daha istihdam edilmesi demek bir ailenin yaşam standardının yükselmesi demek. Ekonomide hareketlilik demek... İnşallah önümüzdeki yıl daha verimli ve başarılı bir yıl olacaktır."



Vali Pehlivan'ın ardından kurul üyeleri sunumlarını gerçekleştirdi. Toplantı, katılımcıların çeşitli konularda görüş ve önerilerini dile getirmelerinin ardından sona erdi. - BAYBURT

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