Son Dakika Haberleri: İl Ekonomi Toplantısı Vali Bektaş Başkanlığında Yapıldı

İl Ekonomi Toplantısı Vali Bektaş Başkanlığında Yapıldı

19 dakika önce

Zonguldak il ekonomi toplantısı Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş başkanlığında yapıldı.

İl Ekonomi Toplantısı Vali Bektaş Başkanlığında Yapıldı, System.String[]
Zonguldak il ekonomi toplantısı Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş başkanlığında yapıldı.

İl ekonomisini bir bütün olarak ele almak, ilin ekonomik durumu ve potansiyelini, yürütülen yatırımları ve istihdam konularını değerlendirmek amacıyla düzenlenen ve ikincisi yapılan toplantıya Vali Erdoğan Bektaş başkanlık yaptı.

Toplantıda katılanlara hitap eden Vali Bektaş, ilin ekonomisini bir anlamda masaya yatırmak, kamu kurum ve kuruluşları, iş insanları ile sanayiciler arasındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, ilin ekonomisine genel bir bakış amacıyla düzenlenen toplantının önemini vurgulayarak katılanlara teşekkür etti.

Kamu Kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile iş insanları ve sanayiciler görüş ve önerilerinin de alındığı toplantıda başta Filyos Projesi olmak üzere sektörel projeler ve ilde yürütülen kamu yatırımları ile istihdam konuları görüşüldü.

Toplantıya Bülent Ecevit Üniversitesi, TTK Genel Müdürü, ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Temsilcileri, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları, Esnaf Odaları Temsilcileri ile Sanayici ve iş insanları katıldı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:25 Kaynak: İHA

Zonguldak, Ekonomi, Erdoğan Bektaş, Güncel
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