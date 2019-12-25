İl Emniyet Müdürleri Toplantısı sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İl Emniyet Müdürleri Toplantısı sona erdi - Son Dakika

İl Emniyet Müdürleri Toplantısı sona erdi

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun himayesinde yapılan İl Emniyet Müdürleri Toplantısı sona erdi.

İl Emniyet Müdürleri Toplantısı sona erdi, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun himayesinde yapılan İl Emniyet Müdürleri Toplantısı sona erdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) açıklamasına göre, EGM Dikmen yerleşkesinde 23-25 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen toplantıda, sunumlar ve karşılıklı görüş alışverişinden sonra 2019 yılı değerlendirilmesi ile 2020 yılına ilişkin planlama yapıldı.

Bu kapsamda toplantıda terör, uyuşturucu ile mücadele başta olmak üzere kaçakçılık ve organize suç örgütleriyle mücadele, trafik kazalarının önlenmesine ilişkin alınan tedbirler ve uygulamalar, siber suçlarla mücadele, asayiş olayları ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin yeni tedbir konuları ile hedefleri ele alındı.

Toplantıya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, emniyet genel müdür yardımcıları, il emniyet müdürleri, daire başkanları ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından başından vurularak ağır yaralanan Terörle Mücadele Daire Başkanı Gazi Turgut Aslan ile 2014 yılındaki Kobani olaylarında Bingöl Emniyet Müdürü görevindeyken teröristlerin saldırısına uğrayan Emniyet Müdürü Gazi Atalay Ülker de katıldı.

Toplantı, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Süleyman Soylu, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:38 Kaynak: AA
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