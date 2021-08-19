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İl Emniyet Müdürlüğü araç filosunu güçlendirdi - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü araç filosunu güçlendirdi

19.08.2021 14:22
İl Emniyet Müdürlüğü araç filosunu güçlendirdi, System.String[]

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü almış oldukları yeni araçları hizmete koyarak araç filosunu güçlendirdi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü almış oldukları yeni araçları hizmete koyarak araç filosunu güçlendirdi.

Araç filosuna 15 adet yeni araç ekleyen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, hizmete giren araçları için kurban kesti. Polis evinde düzenlenen törene Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Müftüsü Mehmet Taşcı, emniyet şube ve birim müdürleri ile çok sayıda polis memuru katıldı.

Kesilen kurdele sonrası Vali Çuhadar ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından araç anahtarları polislere teslim edildi. Araçların hayırlı olmasını dileyen Vali Mahmut Çuhadar, "Emniyet Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılmak üzere 15 adet aracımızı bugün hizmete sunuyoruz. Bu araçlardan, 7 adeti bu yıl içerisinde yapılan hurda ihalesi yoluyla temin edilmiş, 3 adet araç emniyet genel müdürlüğü tarafından tahsis edilmiş, 5 adet araç başta hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile alınmıştır.

Bizim için bazen bir dakika hatta bir saniyenin bile çok önem arz ettiği günümüzde, emniyet müdürlüğümüz envanterine dahil edilecek olan bu araçlarla ekiplerimizin olay yerine ivedi intikal etmesi, olaya zamanında müdahale etmesi belki bir canın yitip gitmesine engel olacaktır. Bu araçlarımız, suç ve suçlularla mücadelemizde bize olan katkısının yanı sıra Adıyaman'ımıza en iyi şekilde hizmet edecektir" diye konuştu. - ADIYAMAN

İl Emniyet Müdürlüğü araç filosunu güçlendirdi
İl Emniyet Müdürlüğü araç filosunu güçlendirdi
İl Emniyet Müdürlüğü araç filosunu güçlendirdi
İl Emniyet Müdürlüğü araç filosunu güçlendirdi

Emniyet Müdürlüğü, Mahmut Çuhadar, Adıyaman, Polis, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam İl Emniyet Müdürlüğü araç filosunu güçlendirdi - Son Dakika


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