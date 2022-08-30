İbadethaneden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İbadethaneden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

30.08.2022 14:11
İbadethaneden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda ibadethaneden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda ibadethaneden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre kentteki bir ibadethaneden meydana gelen hırsızlık ile bisiklet çalınması olayları ile ilgili olarak Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olayların şüphelisi belirlenerek gözaltına alındı. Ayrıca çalınan bisiklet de yapılan aramalarda ele geçirildi.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İbadethaneden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İbadethaneden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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