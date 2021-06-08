İl Emniyet Müdürlüğü Basın Bülteni ("Gençler Bizim Geleceğimizdir" Projesi Başladı) - Son Dakika

Gençler Bizim Geleceğimizdir Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Gençlik Programı KA347 Politika Reformuna Destek- Gençlik Diyaloğu Programı Kapsamında Karaman İl Emniyet Müdürlüğünce 2020/R3 Başvuru döneminde başvurulan "Gençler Bizim Geleceğimizdir" isimli proje başladı.

Gençlerin karar alıcı kişilerle buluşarak kendi fikirlerini özgürce ifade etmeleri ve gençlere yönelik politikalara destek niteliğinde görüşlerini ortaya koyması amaçlanan projede dün öğrencilerin birbirleriyle kaynaşmaları amacıyla toplantı düzenlendi. Polisevi'nde düzenlenen toplantıda Karaman'ın Ayrancı, Ermenek, Sarıveliler ve Kazımkarabekir ilçelerinden projeye katılan 18-20 yaş grubundaki toplamda 30 öğrenci, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Doğan Yeni ve polis memurlarıyla tanıştılar. Burada proje hakkında öğrencilere bilgiler veren Yeni, gençlerle bir süre sohbet ederek onları tanıdı. BİRİNCİ ÇALIŞTAY YAPILDI Projeye katılım sağlayan öğrenciler bugün Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde ağırlanarak spor aktivitelerine katılım arttırıcı önerler ile ilgili hazırlanan sunuma katıldılar. KMÜ Öğretim Üyeleri Mehmet Dalkılıç, Ali Ceylan, Murat Yıldız ve Uğur Aygün gençlerle bir araya gelerek spor aktiviteleriyle ilgili olarak bilgilendirici sunum yaptı. Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortaklığındaki proje kapsamında 30 genç ile birlikte 3 toplantı yapılması planlanmaktadır. 1. Toplantı Karaman'daki gençlere yönelik spor aktiviteleri, gençlerin spor aktivitelerine katılımını artırıcı öneriler, 2. toplantı Karaman'daki gençlerin Kültürel değerleri tanımaları, 3. toplantı Bilimsel aktiviteler konulu olacak ve Zirve ise Ankara ilinde yapılacaktır. 1. toplantıda yapılması planlanan faaliyetler, 5 ilçemizde görevli TDP personeli tarafından tespit edilen 18-22 yaş aralığında 20 öğrenci refakate alınarak Karaman Polisevinde 20 Nisan 2021- 22 Nisan 2021 tarihlerinde arabuluculuk eğitimi alacaklardır. Ayrıca buz kırma faaliyetleri, teşkilat personeliyle spor aktiviteleri ve Karaman gezisi bulunmaktadır. 2. toplantıda yapılması planlanan faaliyetler, gençlerin spor aktivitelerine katılımını artırıcı öneriler kısmında gençlerin spor faaliyetlerine katılım oranları bu aktivitelere katılım aşamasında duydukları isteklilik, spor faaliyetlerine yönlendirmeye yönelik alternatif çözüm yolları, öneriler ve tavsiyeler yer almaktadır. 3. toplantıda yapılması planlanan faaliyetler, fikir alışverişleri kısmında ise toplantı kapsamında erişilen sonuçların değerlendirilmesine yönelik fikir alışverişi yer almaktadır. Ayrıca bu faaliyetlerin daha çok dezavantajlı gençlere erişilmesi adına orta ve uzun dönemde yapılabilecek etkinlikler görüşülecektir. Zirve toplantısında ise, Proje kapsamında 30 genç Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan zirveye katılarak politika üretme süreçlerine dahil olacaklardır. Programa kurumların üst yöneticileri ve akademisyenlerin katılması planlanmaktadır. Sonuca bağlanan fikirler raporlanarak zirve için materyal oluşturulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KARAMAN VALİLİĞİ

(İl Emniyet Müdürlüğü)