İl Emniyet Müdürlüğü binaları dezenfekte edildi - Son Dakika

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İl Emniyet Müdürlüğü binaları dezenfekte edildi
6 saat önce
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı binalar ve araçlar korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:09 Kaynak: İHA
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı binalar ve araçlar korona virüsüne karşı dezenfekte edildi.
Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve en son ülkemizde de görülen korona virüsüne karşı tedbirler devam ediyor. Kurum ve kuruluşlar bünyesinde bulunan binaları dezenfekte etmeye devam ediyor. Son olarak Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın talimatıyla Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı binalar ve araçlar korona virüsüne karşı dezenfekte edildi. - SAKARYA
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