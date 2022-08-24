Kırıkkale'de polis ekipleri kente gelen üniversite öğrencilerini yalnız bırakmıyor

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Üniversitesini kazanarak kente gelen öğrencilere ikramda bulunarak, çeşitli konularda bilgi veriyor.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekipleri, üniversitenin Yenişehir Yerleşkesi'nde açtığı stantta kentte gelen öğrencilerle yakından ilgileniyor.

Öğrenci ve ailelerine ikramda bulunun ekipler, eğitim yuvası üniversiteler ve çevresinde illegal faaliyetlerin engellenmesi, suç ve suçlunun önüne geçilmesi, yasa dışı örgütlenmiş veya örgütlenebilecek gruplara karşı gerekli önlemleri alıyor.

Yeni bir şehre gelen öğrencilerin ilk andan itibaren kendilerini güvende hissetmeleri amacıyla çalışmalar yapan ekipler, gençlere karar vermeden önce seçim yapabilme kabiliyeti kazandırabilmeyi, vizyon sahibi bireyler olarak gelecek hedefi oluşturabilmeyi, ülke sevgisini arttırarak aidiyet bilincini pekiştirmeyi ve terör örgütlerinin propaganda ve eleman temin etme faaliyetlerini etkisiz hale getirerek suçtan uzak kalmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yürütüyor.