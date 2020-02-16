İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılara göz açtırmıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılara göz açtırmıyor - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılara göz açtırmıyor

6 saat önce

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 51 adet akıllı cep telefonu ile 70 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılara göz açtırmıyor, System.String[]

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 51 adet akıllı cep telefonu ile 70 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz merkezinde ve ilçelerimizde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; 15 Şubat 2020 günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; İpekyolu İlçesi'nde faaliyet gösteren 2 işyerinde yapılan aramada; kaçak olduğu tespit edilen 51 adet akıllı cep telefonu ve 70 adet cep telefon aksesuarı ele geçirilmiştir.Olayla ilgili E.Ş, E.A. ve M.B. isimli 3 şahıs hakkında "5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek" suçundan işlem yapılmıştır. İlimiz merkezinde ve ilçelerimizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir" denildi. - VAN

Emniyet Müdürlüğü, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:58 Kaynak: İHA
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