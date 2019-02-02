İl Emniyet Müdürlüğü önünde canlı bomba böyle etkisiz hale getirildi

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Emeklilik Söz Konusu Değil! 102 Yaşındaki Kadının 80 Yıldır Dilencilik Yaptığı Ortaya Çıktı

Survivor Hasan, Halka Dizisinin Kadrosuna Dahil Oldu

Yolcu Otobüsü ile Cip Çarpıştı! Ölüler ve Yaralılar Var