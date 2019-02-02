Son Dakika Haberleri: İl Emniyet Müdürlüğü Önünde Canlı Bomba Paniği

İl Emniyet Müdürlüğü Önünde Canlı Bomba Paniği

1 saat önce

İl Emniyet Müdürlüğü önünde canlı bomba paniğiŞANLIURFA - Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü önünde üzerinde bomba olduğunu ve patlatacağını söyleyen kişi polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü önünde canlı bomba paniği

ŞANLIURFA - Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü önünde üzerinde bomba olduğunu ve patlatacağını söyleyen kişi polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:55 Kaynak: İHA

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