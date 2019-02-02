İl Emniyet Müdürlüğü Önünde Canlı Bomba Paniği
1 saat önce
İl Emniyet Müdürlüğü önünde canlı bomba paniğiŞANLIURFA - Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü önünde üzerinde bomba olduğunu ve patlatacağını söyleyen kişi polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü önünde canlı bomba paniği
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
İl Emniyet Müdürlüğü önünde üzerinde bomba olduğunu ve patlatacağını söyleyen kişi polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:55 Kaynak: İHA
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