Son Dakika Haberleri: İl Emniyet Müdürlüğünden Eğitime Büyük Destek

İl Emniyet Müdürlüğünden Eğitime Büyük Destek

10 dakika önce

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 7 okula toplamda 3500 kitap dağıtımı yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden Eğitime Büyük Destek, System.String[]
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 7 okula toplamda 3500 kitap dağıtımı yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi" kapsamında taekwondo eğitimin yürütüldüğü 7 okula toplamda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı 3500 kitap dağıtımı yapıldı.

Dağıtımı yapılan kitaplar; Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından okulların kütüphanelerine yerleştirilerek öğrencilerin istifadesine sunuldu. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri "İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Hedef 2020 Olimpiyatları Projesi" bünyesinde eğitim gören sporcularımızın bulunduğu okullara içerisinde ansiklopedi, bilimsel yayınlar, romanlar ve hikayelerin bulunduğu toplamda 3500 kitabı teslim ederek öğrencilerimizin istifadesine sunuyoruz. İl Emniyet Müdürlüğü olarak eğitime katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadesinde bulundu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:35 Kaynak: İHA

Kayseri, Emniyet Müdürlüğü, Güncel
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