Son Dakika Haberleri: İl Emniyet Müdürlüğünden Sürücülere Uyarı

İl Emniyet Müdürlüğünden Sürücülere Uyarı

1 saat önce

İl Emniyet Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yoğun kar yağışı dolayısıyla sürücüleri uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğünden Sürücülere Uyarı, System.String[]
İl Emniyet Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yoğun kar yağışı dolayısıyla sürücüleri uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kayseri ili genelinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk alanındaki şehirlerarası yollarda meydana gelebilecek ölümlü/yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarını önleyebilmek için zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması, yola çıkacak sürücülerin araçlarında mutlaka kış lastiklerinin takılı olması, yanlarında zincir, takoz ve çeki halatı bulundurmaları, yola devam edemeyen sürücülerin uygun tesislerde bekleme yapmaları, şehirlerarası yolları kullanacak olan vatandaşlarımızın güvenli ve kazasız bir şekilde yolculuk yapmaları için önem arz etmektedir." - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:00 Kaynak: İHA

Kayseri, Güncel
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