İl Emniyet Müdürlüklerinin trafik cezalarına ilişkin sosyal medyadaki paylaşımları beğeni topladı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüklerinin trafik cezalarına ilişkin sosyal medyadaki paylaşımları beğeni topladı

04.12.2020 19:11
İl Emniyet Müdürlüklerinin trafik cezalarına ilişkin sosyal medyadaki paylaşımları beğeni topladı, System.String[]

Trabzon Emniyet Müdürlüğünün sosyal medyada, "trafik cezası yeme, hamsi ye" paylaşımına Nevşehir ve Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından gülümseten yanıtlar geldi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğünün sosyal medyada, "trafik cezası yeme, hamsi ye" paylaşımına Nevşehir ve Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından gülümseten yanıtlar geldi.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "En küçük trafik cezası 108 lira. Kurallara uyduğumuzda, 2 kilo hamsi, soğan, limon, yanında helva bir de Vakfıkebir ekmeği. Ceza yeme, hamsi ye." ifadesini kullandı.

Bu paylaşıma cevap veren Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğüne ait hesaptan, "Bizde ise Nevşehir tava, yanında kuru soğan, Nevşehir pidesi, tatlı olarak çiğleme, çerez olarak da üstüne 1 kilo kabak çekirdeği çitlenir" paylaşımı yapılırken, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünden de "Bizde ise mis gibi kabak çorbası, büyük ve bol porsiyon ıslama köfte ve yanında bol cevizli, tahinli, kaymaklı kabak tatlısı yenebilir. Ceza yeme, bu mönüden ye." paylaşımı aktarıldı.

Sosyal medyada kısa sürede çok sayıda beğeni alan paylaşımlara, takipçilerinden de gülümseten cevaplar geldi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları da yaşadıkları illerin emniyet müdürlüklerini etiketleyerek paylaşımları retweet yaptı.

Nevşehir, Sakarya, Trabzon, Medya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İl Emniyet Müdürlüklerinin trafik cezalarına ilişkin sosyal medyadaki paylaşımları beğeni topladı - Son Dakika


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