İl Emniyet Müdürü Aydın uygulama noktasında polislerle iftar yaptı
2 saat önce
Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Malkara yolu üzerinde bulunan polis kontrol noktasında görevli personeli ziyaret ederek, birlikte iftar yaptı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:34 Kaynak: İHA
İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın
, Malkara
yolu üzerinde bulunan polis kontrol noktasında görevli personeli ziyaret ederek, birlikte iftar yaptı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Malkara yolu üzerindeki polis kontrol noktasında görevli polisleri ziyaret etti. Polislerle sohbet eden Aydın, tüm personele görevlerinde başarılar dileyerek iftarını polislerle birlikte yaptı. İftar yemeğine İl Emniyet Müdürü Aydın'ın yanı sıra Tekirdağ Polis Eşleri Derneği Şube Başkanı Gökşen Aydın, Emniyet Müdür Yardımcısı Metin İlter ve şube müdürleri katıldı. - TEKİRDAĞ
Tartışma bir anda alevlendi! Husumetlisine kasaptan aldığı satırla saldırdı
Sevgilisini öldüren kadın: Bıçağı öldürmek için değil, ölmemek için elime aldım
Şişli'de iki gündür kendisinden haber alınamayan elektrikçi, evinde ölü bulundu
Sevgilisinin kendisinden ayrılmak istediğini öğrenen polis memuru intihara kalkıştı