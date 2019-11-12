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İl Emniyet Müdürü Bodur'dan ŞAGDER'e ziyaret

7 saat önce

Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Derneğine (ŞAGDER) ziyarette bulundu.

İl Emniyet Müdürü Bodur'dan ŞAGDER'e ziyaret, System.String[]

Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Derneğine (ŞAGDER) ziyarette bulundu.


Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur beraberindeki Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Güney ile birlikte ŞAGDER Başkanı Selami Köksal'ı dernek binasında ziyaret etti. Ziyarette, dernek ve faaliyetler hakkında bilgi alan Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, şehit aileleri ve gaziler ile sohbet etti.


İl Emniyet Müdürü Bodur; "Cennet mekan Şehitlerimizin bize emanetleri olan kıymetli aileleri ve gazilerimiz ile birlikte olmakla sonsuz huzur ve şeref duymaktayım. Bu toprakları, ayrılmaz şekilde birbirine sımsıkı bağlayan şehit ve gazilerimiz bizim her daim teminatımız olmuştur. Şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin varlığına her zaman muhtacız ve İl Emniyet Müdürü ve Müdürlüğü olarak her fırsatta yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun, gazilerimiz rahat ve huzurlu olsun" dedi.


ŞAGDER Başkanı Selami Köksal'da ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi. - BAYBURT

Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:50 Kaynak: İHA
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