Son dakika: Müdür Dağdeviren şehit ve gazi ailelerini unutmadı - Son Dakika
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Son dakika: Müdür Dağdeviren şehit ve gazi ailelerini unutmadı

06.07.2022 16:15
Son dakika: Müdür Dağdeviren şehit ve gazi ailelerini unutmadı

Gelen son dakika haberlerine göre Malatya il Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde gazi ve şehit aileleri ile bir araya geldi.

Malatya il Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde gazi ve şehit aileleri ile bir araya geldi.

Malatya il Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle gazi ve aileleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Polisevinde düzenlenen etkinliğe Vali Hulusi Şahin'in yanı sıra İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, EMŞAV Malatya Şube Başkanı Sıddık Selçuk da katıldı.

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in açılış konuşması ile başlayan program Vali Hulusi Şahin'in konuşmasıyla son bulurken, protokol üyeleri daha sonra EMŞAV Malatya Şubesini ziyaret ederek Şube Başkanı Sıddık Selçuk ile görüşerek bir süre sohbet etti. - MALATYA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Müdür Dağdeviren şehit ve gazi ailelerini unutmadı - Son Dakika

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