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İl Emniyet Müdürü Dinç, Sivrihisar'da cenaze törenine katıldı

2 saat önce

Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Sivrihisar ilçesinde bekçi olarak görev yapan Burak Özkuzucu'nun dün geçirdiği rahatsızlık nedeniyle vefat eden babası Hamdi Özkuzucu'nun cenaze törenine katıldı.

İl Emniyet Müdürü Dinç, Sivrihisar'da cenaze törenine katıldı, System.String[]
Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Sivrihisar ilçesinde bekçi olarak görev yapan Burak Özkuzucu'nun dün geçirdiği rahatsızlık nedeniyle vefat eden babası Hamdi Özkuzucu'nun cenaze törenine katıldı.
Ulu Cami'de düzenlenen törene, Özkuzucu'nun yakınları ve Dinç'in yanı sıra Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, İlçe Emniyet Müdürü Göksel Kök ile diğer ilgililer katıldı.
Hamdi Özkuzucu'nun cenazesi, törenin ardından Balaban Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.
Sivrihisar, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:38 Kaynak: AA
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