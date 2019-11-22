Son Dakika Haberleri: İl Emniyet Müdürü Erduğan, basın mensuplarıyla bir araya geldi
Son Dakika Güncel İl Emniyet Müdürü Erduğan, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika

İl Emniyet Müdürü Erduğan, basın mensuplarıyla bir araya geldi

6 saat önce

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Çorlu ilçesinde görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürü Erduğan, basın mensuplarıyla bir araya geldi, System.String[]

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Çorlu ilçesinde görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu'ndaki programda Erduğan, Çorlu ve bazı bölgelerde personel sayısının yetersiz olduğunu, bununla ilgili gerekli çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Müdürlük olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Erduğan, "Her türlü iyi niyetli eleştiriye açığız. Sizler halkın haber alma hakkını kullanmalarına aracı olan meslek grubusunuz. Bizler ne kadar iletişim halinde olursak, halkımız da o kadar doğru ve zamanında haber almış olur." dedi.

Erduğan, Tekirdağ'da nüfusun Çorlu, Çerkezköy, Ergene ve Kapaklı'da yoğun olduğunu ifade ederek, "Bazı bölgelerde personel eksiğimiz mevcut. Bunların nüfusa olan dağılımları da biraz az. Türkiye genelinde 220 kişiye bir polis memuru düşüyorken, Kapaklı'da bin kişiye bir polis düşüyor. Bu ciddi bir uçurum. Çorlu'da yaklaşık 500-600 civarı bu rakam." diye konuştu.

Toplantıya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aykut Efe, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu, Ergene İlçe Emniyet Müdürü Ekrem Çiçek de katıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına cevap: Türkiye'nin gündeminde değildir
Son dakika: Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk, topluyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 20:43:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İl Emniyet Müdürü Erduğan, basın mensuplarıyla bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]