İl Emniyet Müdürü Karabağ'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İl Emniyet Müdürü Karabağ'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürü Karabağ'dan yeni yıl mesajı

6 saat önce

Van İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, yeni yılla ilgili bir mesaj yayımladı.

İl Emniyet Müdürü Karabağ'dan yeni yıl mesajı, System.String[]

Van İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, yeni yılla ilgili bir mesaj yayımladı.


Mesajında 2020 yılında başarının, güzelliğin, mutluluğun, zenginliğin hedeflendiği, kardeşlik ve dostluk bağlarının pekiştiği, inançların güçlendiği, beklentilerin arttığı, yeni ümitlerin filizlendiği bir yıl olması dileklerinde bulunan Karabağ, "Geride bırakılan yıllar ise yaptıklarımızın ve yapamadıklarımızın değerlendirilmesi ve yeni hedeflerin belirlenmesi, gelecek adına daha sağlıklı, daha doğru kararların alınmasına, planlamaların yapılmasına vesile olur" dedi.


Van Emniyet Müdürlüğü olarak 2020 yılında da özelde Van ve genelde Türkiye için aynı şevk ve azimle çalışacaklarını vurgulayan Karabağ, "2019 yılının değerlendirmesini yaparken, 2020 yılında Van'ın daha güvenli bir kent olması adına yapacağımız hizmetlerde, yürüteceğimiz projelerde aynı şevk ve azimle, zaman mefhumu gözetmeksizin enerjimizi ilimiz ve ülkemiz için en verimli şekilde değerlendirmeye çalışarak, sizlere daha iyi bir hizmet anlayışıyla üzerimize düşen görev ve sorumlulukları layıkıyla yerine getireceğiz. Bütün yasa dışı her türlü oluşum ve yapılanmalara karşı bugüne kadar yürüttüğümüz kararlı mücadelemizi 2020 yılında da aynı inanç, azim ve kararlılıkla sürdüreceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Şüphesiz bu mücadeledeki en büyük gücümüz ve motivasyon kaynağımız siz değerli vatandaşlarımızın bizlere verdiği destektir" ifadelerini kullandı.


Mesajında vatandaşlara uyarılarda da bulunan Müdür Karabağ, "İlimizde, yılbaşı gecesinde de hiçbir üzücü olayın yaşanmaması için, her zaman olması gerektiği gibi vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını, alkollü şekilde direksiyon başına geçmemelerini, yaya geçitlerinde ilk geçiş hakkının yayaların olduğunu unutmamalarını, sağlık ve güvenlikleri için çalışan görevlilerimizin yönlendirmelerine destek vererek, yardımcı olmalarını, özellikle rica ediyor ve soruna değil çözüme ortak olalım diyoruz. Dünyanın en güzel şehirlerinden birisi olan Van'da, yeni bir yılı siz değerli Vanlı hemşehrilerimle birlikte karşılamanın sevincini paylaşıyor, vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ederek, büyük umutlarla karşıladığımız 2020 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, yeni yılınızı en içten duygularımla kutluyorum" diye konuştu. - VAN

Ali Karabağ, Karabağ, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:15 Kaynak: İHA
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