İl Emniyet Müdürü Kaya'dan Pamukova ziyareti - Son Dakika

Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Pamukova ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İl emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleriyle incelemelerde bulunmak üzere ilçeye gelen Kaya, Kaymakam Cemal Demiryürek'i makamında ziyaret etti.

Kaya, daha sonra Pamukova Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, İlçe Emniyet Müdürü Şenol Güzek'ten bilgi aldı.

İlçe emniyet ve karakol amirleri ile bir toplantı yapan Kaya, daha sonra ilçeden ayrıldı.