İl Emniyet Müdürü Kaya'dan Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika

Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaya, mesajında, bayramların millet ve tüm İslam alemi için çok özel bir yere sahip olduğunu belirtti.

Mağfiret ayında birlik ve beraberliği muhafaza ederek Ramazan Bayramı'na ulaştıklarına işaret eden Kaya, "Belki bu bayramda alışkın olduğumuz aile ziyaretleri, akraba ziyaretleri, hoş sohbetler olmayacak. Aramızda mesafe, yüzümüzde maske olacak. Sakaryalı kardeşlerimizden istirhamım; önümüzdeki bayramlara mutluluk içerisinde kavuşmak için evlerimizde kalıp sevdiklerimizle telefon aracılığıyla bayramlaşalım. Lütfen küresel salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyalım." ifadelerini kullandı.

Fatih Kaya, Sakarya halkı ve tüm İslam aleminin bayramını kutlayarak, bayramın milletin birlik ve beraberliğinin pekişmesine, sevgi, saygı ve kardeşlik duygularının artmasına katkı sağlamasını diledi.