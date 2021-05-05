İl Emniyet Müdürü Kaya'dan toplumsal duyarlılık gösteren polislere teşekkür belgesi - Son Dakika

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, yolda kalan kaplumbağaya ve market poşetlerini taşıyan yaşlı kadına yardım eden polis memurlarına teşekkür belgesi takdim etti.

Polis memurlarını makamında kabul eden Kaya, Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda ezilme tehlikesi geçiren kaplumbağayı güvenli bölgeye alan polis memuru Emre Cerit ile Adapazarı ilçesinde yaşlı kadının alış veriş poşetlerini taşımasına yardım eden Mehmet Tavşan'a belgelerini verdi.

Kaya, toplumsal duyarlılık gösteren memurlara teşekkür etti.