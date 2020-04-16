İl Emniyet Müdürü Kaya'dan Yusuf bebeğe ilk adım hediyesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İl Emniyet Müdürü Kaya'dan Yusuf bebeğe ilk adım hediyesi - Son Dakika

İl Emniyet Müdürü Kaya'dan Yusuf bebeğe ilk adım hediyesi

6 saat önce

Sakarya İl Emniyet Müdürülüğü ekipleri, doğduğunda fosfor metabolizması bozukluğu teşhisi konan ve 7 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata tutunan Yusuf Bozkurt'u evinde ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Kaya'dan Yusuf bebeğe ilk adım hediyesi, System.String[]

Sakarya İl Emniyet Müdürülüğü ekipleri, doğduğunda fosfor metabolizması bozukluğu teşhisi konan ve 7 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata tutunan Yusuf Bozkurt'u evinde ziyaret etti.

Adapazarı ilçesi Şeker Mahallede yaşayan İbrahim ve Naciye Bozkurt çiftinin en küçük çocuğu olan Yusuf Bozkurt, doğduktan sonra 7 ay boyunca yoğun bakımda kaldı.

Fosfor metabolizması bozukluğu teşhisi konan ve bu yüzden yoğun bakımda cihazlara bağlı olarak yaşamını sürdüren minik Yusuf için doktorlar 14 gün içinde öleceğini söylemiş ancak Yusuf hayata tutunmayı başarmıştı.

Sakarya Valiliği tarafından daha önce de başlatılan yardım kampanyasında toplanan para ile ilacı temin edilen Yusuf bebek, solunum cihazından kurtulup yoğun bakımdan çıktı.

Bir yaşını geçen Yusuf bebek, evinde yürüteç ile ilk adımını atmaya başladı.

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, aileyi bu mutlu gününde yalnız bırakmayarak polis memurları ile çeşitli hediyeler gönderdi ve ailenin huzurlu bir ömür geçirmesini diledi.

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın bu jestinden çok memnun kalan aile, teşekkür etti.

Yusuf Bozkurt, Adapazarı, Sakarya, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 11:36 Kaynak: AA

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