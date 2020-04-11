Son Dakika › Güncel › İl Emniyet Müdürü Kaya sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika
İl Emniyet Müdürü Kaya sokak hayvanlarını besledi
7 saat önce
Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini incelediği kent merkezinde sokak hayvanlarını besledi.
Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini incelediği kent merkezinde sokak hayvanlarını besledi.
Kaya, İçişleri Bakanlığınca koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ardından şehir merkezinde alınan tedbirleri yerinde inceledi.
Kaya, incelemelerin ardından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama verdi.
Her canın kendileri için değerli olduğunu belirten Kaya, "Sokak hayvanlarının sevgiye ve bakıma ihtiyaçları vardır. Gerçi sizler gibi değerli polis memurlarımızın olduğu yerde sokak hayvanları aç kalmaz." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 08:50 Kaynak: AA
Son Dakika Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı Motosikletli fırıncı, kapı kapı dolaşıp vatandaşa ekmek dağıtıyor Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu