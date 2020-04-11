İl Emniyet Müdürü Kaya sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini incelediği kent merkezinde sokak hayvanlarını besledi.

Kaya, İçişleri Bakanlığınca koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ardından şehir merkezinde alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Kaya, incelemelerin ardından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama verdi.

Her canın kendileri için değerli olduğunu belirten Kaya, "Sokak hayvanlarının sevgiye ve bakıma ihtiyaçları vardır. Gerçi sizler gibi değerli polis memurlarımızın olduğu yerde sokak hayvanları aç kalmaz." diye konuştu.